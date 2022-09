Mon animal et moi – Marie et «Hiota» prennent soin des aînés Marie van Thuyne-Chollet, qui est infirmière, se forme à la zoothérapie. Avec sa jeune ponette, elle accompagne déjà des pensionnaires d’EMS ou des enfants. Caroline Zuercher

Chez l’éleveuse, «Hiota» a tapé dans l’œil de Marie van Thuyne-Chollet parce qu’elle s’est montrée curieuse dès le début. YVAIN GENEVAY

Leur histoire a débuté par une affaire de chaussures. Il y a deux ans, Marie van Thuyne-Chollet voulait acheter un shetland mâle et castré. «Ils s’adaptent plus facilement aux différentes situations», précise cette maman de 29 ans. Mais chez l’éleveuse, une ponette s’est attaquée aux lacets de Marie… et lui a tapé dans l’œil. «Certains animaux ont un mouvement de recul quand on les approche. Hiota, elle, s’est montrée joueuse et curieuse dès le début.»