Concert de Noël – Marie-Claude Chappuis, la voix qui mène à Noël La mezzo-soprano fribourgeoise sera aux côtés de l’Orchestre de la Suisse romande et du Chœur de chambre de la HEM lors d’un concert prometteur à la cathédrale. Entretien. Rocco Zacheo

Marie-Claude Chappuis fait un retour à Genève où elle chantera notamment le célèbre «Berenice che fai?» de Joseph Haydn. CHRISTIAN MEUWLY

C’est un concert de Noël qui a fière allure, de par l’ampleur de son dispositif scénique et par l’étendue du répertoire touché. Dans le cadre majestueux de la cathédrale Saint-Pierre, là où les réverbérations promettent de faire vibrer les pavillons et les cœurs, l’Orchestre de la Suisse romande et son chef Jonathan Nott se faufilent dans un choix de pièces de Haydn, Mozart, Ligeti et Pärt. Un voyage mené en compagnie du Chœur de chambre de la Haute École de Musique et de voix solistes de renom, parmi lesquelles Marie-Claude Chappuis. La grande mezzo-soprano fribourgeoise, dont la carrière internationale est étincelante, évoque les contours de ce projet festif.