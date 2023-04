Événement théâtral – Marie-Christine Barrault: «Je tiens à m’accompagner moi-même» À la Comédie, l’actrice se surpasse dans le rôle d’une grand-mère ordinaire au soir de sa vie. Interview sur le pouce à l’issue de la création d’Alexander Zeldin, «Une Mort dans la famille». Katia Berger

Marguerite (Marie-Christine Barrault) vit ses derniers jours à la maison, ici avec sa petite-fille (Mona), avant d’entrer en EMS. SIMON GOSSELIN

Elle irradie, Marie-Christine Barrault. On peut même dire qu’à 79 ans, après une carrière passée à diffracter la lumière des Rohmer, Schlöndorff, Wajda, Oliveira et autre Honoré, elle tutoie le soleil. Aux phares bleu ciel qui lui percent le visage répond son humeur rieuse. À sa crinière couleur de craie s’emmêle l’énergie de l’endurance. Et dans la prestance de celle qui est à la fois la nièce du grand Jean-Louis Barrault, l’égérie de Slim Fast et la veuve de Roger Vadim, chaque geste exprime cette joie née de l’expérience, quand on ne s’en laisse plus conter mais que l’élégance ordonne de ne pas se laisser abattre.

Avec son metteur en scène Alexander Zeldin, de retour à la Comédie après le retentissant «Love» en 2021, elle a en commun de se tenir sur la crête qui sépare le trivial de l’abyssal. Tous deux convaincus que la sagesse surgit des riens du quotidien, ils allient leurs styles réalistes pour aller philosophiquement à la rencontre de la grande faucheuse. On a cueilli la comédienne juste après les saluts d’«Une Mort dans la famille», à voir jusqu’à jeudi.

En maison de retraite, les animatrices font de leur mieux pour égayer les résidents, dont Marguerite (Marie-Christine Barrault). SIMON GOSSELIN

Depuis les années 2000, vous campez surtout des rôles de matriarches. Vivez-vous cela comme un choix ou une fatalité? Un choix. Il est normal qu’à mon âge on me propose ce genre de rôle. Et moi, je plonge dedans parce que je cherche la cohérence entre ce que je joue et ce que je suis. Toute ma vie, j’ai essayé de faire cohabiter mes problèmes de femme avec mon métier d’actrice. Les deux se tricotent: le théâtre me permet de mieux vivre, et ma vie me sert au théâtre. Je n’éprouve donc aucune réticence à jouer une vieille dame qui s’approche de la mort, puisque j’en suis une. Mon prochain livre, «Si tu savais, c’est merveilleux» (à paraître chez Stock le 19 avril) ne parle que de cela. Je puise une grande force dans ce dernier morceau de vie, où l’on se prépare à la fois joyeusement et gravement à partir. Ce à quoi je tiens depuis toujours, c’est m’accompagner moi-même.

Vous cumulez une liste de rôles longue comme un bras – au cinéma, à la télévision et au théâtre. Comment situez-vous cette pièce de Zeldin? J’ai une image, par rapport au métier: les rôles forment un même collier, chaque perle amène à la suivante, les pas se suivent et s’expliquent. En amour, c’est pareil. Je crois qu’on ne vit qu’une longue histoire, mais que chaque amour, pour ceux qui en ont beaucoup, comme moi, conduit à l’amour d’après. En faisant travailler sa tête, on apprend jusqu’à la fin.

Alice (Catherine Vinatier), à table entre sa fille et sa mère, gère comme elle peut les désordres familiaux. SIMON GOSSELIN

Dans votre carrière, quelle importance attribuez-vous à votre voix? Chez le boulanger, les gens me reconnaissent d’abord à ma voix. Je l’ai travaillée pendant trente ans, à raison de trois cours par semaine. Vous n’avez pas idée, on aurait dit une sorcière au début. Jeune, ma voix n’était pas ma voix. J’ai eu une enfance compliquée, une adolescence pleine de drames. Or, une voix n’est vraiment là que quand elle peut circuler partout dans le corps et prendre sa place. Avec moi, elle ne pouvait pas. Seulement, à partir d’un certain moment, j’ai senti que j’avais un instrument.

Comment avez-vous été embarquée dans l’aventure «Une Mort dans la famille»? Avec Alexander Zeldin, on s’est rencontré par Zoom, en plein confinement. On n’a parlé que de la mort! Alexander ne me connaissait pas au préalable, ils lui ont parlé de moi à l’Odéon (ndlr: où il est artiste associé) en lui disant que j’étais un bon soldat. À mon avis, beaucoup d’actrices auraient refusé ce rôle – il faut quand même aller au bout, là. On s’est fait confiance, de plus en plus à mesure qu’il écrivait la pièce. Quoiqu’il ait la moitié de mon âge, on était sur la même longueur d’onde. Je pense maintenant que cette pièce représente un sommet dans mon cheminement. Je ne me donne pas une bonne note, mais ce qui m’est proposé là est un sommet.

Géographie du troisième âge

Extraordinaire de justesse, la communauté des résidents de l’EMS réunit comédiens professionnels et amateurs. SIMON GOSSELIN

Une scénographie en cinémascope occupe le grand plateau de la Comédie. S’y côtoient des comédiens professionnels et amateurs, mais aussi des gens de théâtre et des membres du public. Alexander Zeldin est d’avis qu’on peut parler de tout avec tout le monde sans discrimination. Orphelin à 15 ans, le metteur en scène britannique sait surtout que les vivants et les défunts font ménage commun: «Le théâtre est là pour faire vivre les morts», dit-il. Le théâtre, en tant que terrain.

Le premier espace correspond à celui d’une maison familiale. Dans le capharnaüm général, une jeune veuve répète les gestes de la mère exténuée (Catherine Vinatier), son fils ado (Aliocha Delmotte) jure contre ce qu’il trouve sur son chemin, sa fille cadette (Mona) s’empiffre en essayant de contenter ses proches, et la grand-mère (Marie-Christine Barrault) alternativement s’impose et s’efface, s’accrochant à ce lieu où le lien fait d’elle un chaînon.

De l’autre côté de la scène tournante, c’est un second habitat qui s’étend. Celui de l’EMS où Marguerite atterrit après sa chute, et où elle doit frayer avec l’incontinence de l’une, la surdité de l’autre, les délires alcoolisés d’une troisième (formidable Annie Mercier) ou l’appétit sexuel d’un amnésique, tandis que les aides-soignantes s’affairent. Sur sa chaise roulante, la voilà qui s’avance vers sa fin en passant pour une cinglée.

Quelle place physique nos sociétés font-elles au troisième âge? Quel théâtre la vieillesse occupe-t-elle? Plus encore que le trépas lui-même, «Une Mort dans la famille» explore cette frontière, à l’orée de l’existence. Et c’est en prêtant attention aux détails prosaïques qui fleurissent sur ce territoire que le documentaire intime de Zeldin atteint la grâce.

