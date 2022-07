Cyclisme – Marianne Vos fait coup double dans la 2e étape La Néerlandaise a pris le maillot jaune après avoir gagné l’étape sur le Tour de France. Les coureuses ont dû faire face à de nombreuses chutes.

Marianne Vos n’a laissé aucune chance à ses adversaires dans le sprint à Provins. AFP

La légende néerlandaise Marianne Vos endosse le maillot jaune du Tour de France Femmes après s’être adjugé la 2e étape à Provins lundi en réglant un petit groupe au sprint.

Après sa deuxième place la veille, la triple championne du monde (2006, 2012 et 2013) a allongé encore son palmarès en devançant l’Italienne Silvia Persico et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, respectivement 2e et 3e de l’étape.

Au contraire d’une des prétendantes à la victoire finale, Marta Cavalli, victime d’une violente chute et grande perdante du jour.

Développement suit…

AFP

