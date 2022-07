Tour de France Femmes – Marianne Vos, celle qu’on surnomme désormais Lady Merckx La star néerlandaise rêvait du maillot jaune, elle vise désormais un succès sur cette épreuve pour laquelle elle s’est battue. Christian Maillard Saont-Dié-les-Vosges

C’est une Marianne Vos tout sourire qui porte avec fierté le maillot jaune sur le Tour de France Femmes. AFP

Depuis lundi, lorsqu’elle a endossé à Provins ce maillot jaune qui la faisait tant saliver, on la surnomme Lady Merckx. Comme le Cannibale, Marianne Vos a en effet désormais tout gagné dans sa carrière. Enfin presque tout… Si, à 35 ans, la leader de l’épreuve a eu maintes fois l’envie de raccrocher, il lui manquait encore ce fameux tricot qui l’empêchait de dormir et de s’arrêter. Mais aussi et surtout ce premier Tour de France Femmes qui la comblerait, elle qui possède déjà un palmarès XXL.