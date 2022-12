Natation – Maria Ugolkova quitte les bassins L'ancienne athlète du Lausanne Natation a décidé de prendre sa retraite sportive à 33 ans. Elle a gagné trois médailles européennes dans sa carrière et participé aux Jeux de Rio et de Tokyo sous les couleurs suisses. Robin Carrel

La Suissesse d’adoption. AFP

Cette Moscovite de naissance avait dû quitter son pays à l'adolescence, en 2005, après que sa maman avait été engagée par le club de natation de Lugano. Elle s'était qualifiée pour les JO de Londres en 2012 sous les couleurs russes, mais avait été finalement écartée par l'entraîneur national, qui n'acceptait pas le fait qu'elle s'entraîne en Suisse.

Maria Ugolkova est notamment passée par le Lausanne Natation, a été naturalisée suisse en 2016 et a pu porter (haut) les couleurs rouge et blanc dans les bassins du monde entier. La néo-Suissesse a ainsi remporté le bronze des Européens en grand bassin de Glasgow en 2018, sur 200 mètres 4 nages. Elle a aussi ramené à deux reprises de l'argent dans son pays d'adoption au terme des championnats continentaux en petit bassin de Glasgow en 2019 et de Kazan l'année dernière, toujours sur la même distance.

«Je termine cette année 2022 en mettant un terme à un grand et très important chapitre de ma vie. Merci à tous pour avoir toujours été là pour moi et avoir rendu possible ma carrière sportive», a écrit sur son compte Instagram vendredi en fin de matinée la polyglotte (allemand, français, italien, anglais et russe) qui avait rejoint le Schwimmclub Uster Wallisellen en 2014 et trouvé son équilibre sous la houlette de son coach Pablo Kutscher.

Dans sa carrière, en plus d’une flopée de titres nationaux, la Moscovite a détenu de nombreux records de Suisse, comme par exemple celui du 200 m nage libre, du 200 m dos, du 100m papillon, ou encore du 200 m 4 nages.



