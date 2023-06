Création contemporaine – Maria Ribot envahit le Pavillon de la danse Vidéos, installations, spectacles: la chorégraphe castillane investit l’ADC toute la semaine. Reportage. Jérôme Estebe

L’une des pièces chorégraphiées de «Sol y sombra», mosaïque conçue par La Ribot Ensemble pour sa résidence à l’ADC. FRANK MENTHA

La Ribot oint son corps nu d’huile d’olive, d’ail et de tomates cerises coupées en deux. La friction est vigoureuse, voire frénétique; la gestuelle flippante. «Tchak, tchak», le couteau fend nerveusement les gousses et les fruits. Les fluides dégoulinent sur la chair blanche. Tout ça va mal finir. On est clairement loin du tuto culinaire à la papa. La Ribot n’est pas Betty Bossi. Et quand est elle fait la cuisine sur son propre épiderme, la mort et le sexe s’invitent à table.

La vidéo se nomme «Another Pa amb tomàquet». Elle se découvre dans un téléviseur niché au fond du couloir au deuxième étage du Pavillon de la danse, réservé d’ordinaire à l’administration. Jusqu’au 24 juin, La Ribot et ses complices investissent les lieux. Tous les lieux. De l’esplanade aux WC des dames et des messieurs, avec des vidéos donc, mais aussi deux installations, des spectacles et performances.

Petit Poucet

Au travers de ces diverses interventions, la chorégraphe castillane livre, façon Petit Poucet, des bribes d’elle-même. Des pistes pour appréhender son art poétique, intranquille et drôle, souvent. Sur une table du 2e étage, elle ainsi a disposé quelques-uns de ses livres de chevet, avec des Post-it indiquant aimablement les chapitres inspirants.

La Ribot Ensemble crayonne sous un soleil de plomb. FRANK MENTHA

Plus loin, le visiteur découvre «Walk the Authors», installation mobilière et littéraire, réunissant de modestes chaises de bois pliantes gravées d’inscriptions que l’on déchiffre parfois non sans mal. «Ces chaises font partie de ma vie», écrit mystérieusement la trublionne madrilène. «C’est avec elles que je lis le monde. C’est avec elles que je souhaite être incinérée.»

Mosaïque chorégraphique

L’artiste, durant sa résidence, reprend deux spectacles déjà vus par les Genevois: «Laughing Hole» et «Happy Island» avec la compagnie inclusive portugaise Dançando com a Diferença. Elle déroule également une création, «Sol y Sombra», une mosaïque de pièces chorégraphiques conçues avec les six danseuses et danseuses de sa compagnie La Ribot Ensemble.

L’une d’entre elles, «Ombregraphie», transforme le parvis de l’ADC en cours de récré effrénée. Les danseurs, vêtus de survêtements sombres à la black blocs, courent en tous sens, se tortillent au sol, en zébrant l’asphalte avec des craies de couleur. Le soleil plombe. Le public qui assiste à l’impétueuse performance derrière les baies vitrées du 2e étage transpire pour eux.

«Quando llega la vergüenza», une saisissante performance autour de la honte aux quatre coins de la place Sturm. FRANK MENTHA

Maria Ribot ne danse pas dans cette partition-là. Longue robe noire, crinière cuivrée, grosses lunettes de soleil, elle déambule çà et là un demi-sourire aux lèvres. Elle intimide, cette femme-là. On aurait aimé aller lui causer. On n’a pas osé.

