Création contemporaine – Maria La Ribot envahit le Pavillon de la danse Vidéos, installations, spectacles: la chorégraphe castillane investit l’ADC toute la semaine. Reportage. Jérôme Estebe

L’une des pièces chorégraphiées de «Sol y sombra», mosaïque conçue par La Ribot Ensemble pour sa résidence à l’ADC. FRANK MENTHA

La Ribot oint son corps nu d’huile d’olive, d’ail et de tomates cerises coupées en deux. La friction est vigoureuse, voire frénétique; la gestuelle flippante. «Tchak, tchak», le couteau fend nerveusement les gousses et les fruits. Les fluides dégoulinent sur la chair blanche. Tout ça va mal finir. On est clairement loin du tuto culinaire à la papa. La Ribot n’est pas Betty Bossi. Et quand est elle fait la cuisine sur son propre épiderme, la mort et le sexe s’invitent à table.