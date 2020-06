Recensement – Maria et José sont les prénoms les plus fréquents à Genève L’Office de la statistique dresse le palmarès des prénoms. Riche d’enseignements. Christian Bernet

Le canton de Genève dénombre près de 10’000 «Maria» et 3400 «José». Ocstat

Maria et José sont les prénoms les plus fréquents dans la population genevoise. Les Maria sont près de 10’000 et les José sont 3400. Ces chiffres émanent de l’Office cantonal de la statistique (Ocstat) qui propose une série de tableaux intéressants sur ce thème.

L’outil de recherche des prénoms Afficher plus Retrouvez la fréquence des prénoms de la population résidante du canton de Genève à fin 2019, selon l’année de naissance.

Ces deux prénoms les plus courants sont toutefois en train de passer de mode. Désormais, les prénoms préférés pour les nouveau-nés sont Emma, Sofia et Chloé pour les filles et Gabriel, Noah et Léo pour les garçons.

Ocstat

Le site de l’Ocstat permet par ailleurs de voir l’évolution des prénoms à travers les époques. Kevin, par exemple, a connu un grand succès au début des années nonante avant de presque disparaître par la suite. On observe aussi la recrudescence de noms anciens, comme Jules.

En revanche, les prénoms composés tels que Jean-Pierre, en vogue dans les années quarante et cinquante, ont eux aussi quasi disparu. Les Brigitte ont aussi été très nombreuses dans les années cinquante, profitant sans doute de l’effet Bardot, avant de connaître une chute de popularité.