Succession – Maria-Antonella Bino, future procureure générale? Alors que les noms des candidats au poste de procureur général de la Confédération restent secrets, celui de la Genevoise circule dans les milieux de la justice.

Maria-Antonella Bino, affiliée au PLR, serait parmi les candidats au poste de procureur général de la Confédération. ba.admin.ch

Elle avait renoncé à postuler lors de la première mise au concours du poste de chef du Ministère public en novembre dernier. Mais, selon la «Schweiz am Wochenende», Maria-Antonella Bino (54 ans), affiliée au PLR, serait parmi les candidats au poste de procureur général de la Confédération. Une information que l’ancienne procureure fédérale suppléante n’a voulu ni confirmer, ni démentir.

Le poste avait été remis au concours une seconde fois par la commission judiciaire de l’Assemblée fédérale. Car les deux candidats en lice alors (Olivier Jornot, procureur général genevois et Andreas Müller, le procureur

du canton de Fribourg) avaient été jugés comme manquant des qualités personnelles et professionnelles requises à ce poste particulièrement exposé.

Bien que le délai des postulations soit échu la commission judiciaire garde encore les candidatures «comme un secret d’État» et ne veut même pas en annoncer le nombre. Néanmoins, l’identité d’un candidat a déjà été

révélée récemment par la «NZZ am Sonntag». Celui de Thomas Würgler (65 ans), l’ancien commandant de police zurichoise (de 2009 à 2020). Peut-être en saura-t-on plus mercredi prochain. La sous-commission de la commission judiciaire se réunit alors et fera probablement un court communiqué de presse à la fin de la séance.

ewe