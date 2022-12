Sortie littéraire – Marguerite Abouet, conteuse universelle L’écrivaine ivoirienne revient avec un 7e volet de la saga «Aya de Yopougon», sa jeune héroïne d’Abidjan qui parle au monde entier. Entretien. Catherine Morand , Abidjan

Marguerite Abouet a été juriste avant de se lancer dans l’écriture de BD et de scénarios pour la télé. PIMII PANGO

Cela faisait douze ans que l’on n’avait pas eu de nouvelles d’Aya, cette jeune héroïne du quartier de Yopougon, à Abidjan, qui a conquis le monde entier. Sortis chaque année entre 2005 et 2010, les six premiers albums avaient été traduits dans une quinzaine de langues. Son auteure, Marguerite Abouet, née en 1971, y raconte le quotidien savoureux et plein de rebondissements d’une jeune fille de 19 ans, Aya, de ses amis, de sa famille, dans le quartier populaire où ellemême a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans. Des scènes de la vie quotidienne en Côte d’Ivoire, mais qui résonnent aussi en Corée du Sud ou au Brésil, au Sri Lanka ou en Norvège.