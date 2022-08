Retour de la «pink mania» – Margot Robbie a lancé la tendance du «Barbicore» Actuellement en tournage d’un film live sur la poupée Barbie, la comédienne est à l’origine du come-back fracassant du rose vif qui agite actuellement la mode. Christophe Pinol

Acidulée Margot Robbie incarne la célèbre poupée dans le film «Barbie». Tout de rose vêtue, évidemment! IMAGO/ZUMA PRESS

«I’m a Barbie Girl, in a Barbie World»… chantait en 1997 le groupe danois Aqua, dans un tube Eurodance devenu l’un des plus populaires sur YouTube. Depuis, la tendance autour de la fameuse poupée Mattel et ses teintes rose fuchsia avait mis la pédale douce. Mais la diffusion des premières photos du film «Barbie», il y a quelques mois, dont la sortie est prévue en été 2023, a vite remis le feu aux poudres.