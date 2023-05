Jérusalem – Marée blanche israélienne pour une «marche des drapeaux» tendue Des dizaines de milliers de juifs ont fêté, jeudi, la journée de Jérusalem dans une ambiance familiale à l’ouest, mais de façon plus virulente dans le secteur oriental occupé par Israël.

Vêtus en nombre de T-shirts blancs et arborant des drapeaux israéliens, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé jeudi 18 mai à Jérusalem. AFP

Yom Yerushalaïm (en hébreu) marque chaque année, selon le calendrier juif la «réunification» de la ville à la suite de la conquête de Jérusalem-Est par Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1967.

L’ONU ne reconnaît pas l’annexion de Jérusalem-Est par Israël, qu’elle juge «illégale». Et chaque année la journée est source de tensions, la joie des Israéliens venant heurter les sentiments des Palestiniens qui vivent la journée comme un rappel douloureux de la perte de la ville dont ils espèrent un jour faire la capitale de l’État auquel ils aspirent.

Depuis «l’époque du roi David, Jérusalem est la capitale du peuple d’Israël, et la sienne seulement», a déclaré dans la soirée le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

En dehors des dizaines d’événements aux airs de kermesse organisés à l’ouest, la marche des drapeaux, manifestation nationaliste passant par la Vieille Ville, à l’est, cristallise les tensions. C’est le cas cette année tout particulièrement, alors que le conflit israélo-palestinien a déjà fait près de 200 morts depuis le 1er janvier, dont 35 au cours d’une guerre de cinq jours entre l’armée israélienne et des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza, du 9 au 13 mai.

Vêtus en nombre de T-shirts blancs et arborant des drapeaux israéliens, des dizaines de milliers de manifestants, de jeunes hommes en grande majorité, ont pénétré dans la Vieille Ville par la porte de Damas, au nord, pour converger vers le mur des Lamentations au sud, où 50’000 personnes ont pris part à la prière juive du soir, selon l’autorité qui gère le site.

«Mort aux Arabes»

Parmi eux, deux figures de l’extrême droite présentes au gouvernement, le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, et son collègue des Finances, Bezalel Smortrich, de nombreux colons du mouvement sioniste religieux ainsi que des membres de l’organisation suprémaciste juive Lehava.

Entre autres slogans racistes, les manifestants ont scandé «Mort aux Arabes!» selon des journalistes de l’AFP, dont certains ont été attaqués au niveau de la porte de Damas à coups de jets de pierres et de bouteilles.

Un porte-parole de la police de Jérusalem a annoncé qu’un adulte et un mineur avaient été arrêtés pour cette agression. Plus tôt, des correspondants de l’AFP avaient vu de jeunes juifs cracher sur des Palestiniens et en rouer un de coups avant d’être dispersés par la police.

Mais d’une manière générale la journée s’est déroulée plus calmement que l’année précédente, où des heurts entre Palestiniens et forces de l’ordre israéliennes avaient fait au moins 79 blessés.

En 2021, après des semaines de tensions, le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, avait lancé, le jour de la marche des drapeaux, des roquettes sur Israël, prélude à une guerre de onze jours entre les deux camps. À Gaza, plusieurs milliers de personnes brandissant des drapeaux palestiniens se sont rassemblées à la frontière avec Israël, selon des journalistes de l’AFP.

«Roquette d’avertissement»

L’armée israélienne a indiqué de son côté que des «émeutiers» avaient lancé des «engins explosifs» et que les soldats en faction de l’autre côté de la barrière avaient «tiré à balles réelles pour [les] disperser». Une source de sécurité palestinienne à Gaza a indiqué que le Hamas avait tiré une «roquette d’avertissement» vers la Méditerranée, sans donner de détails.

À Jérusalem, la police israélienne s’était déployée en force dans la rue al-Wad, une des artères principales de la Vieille Ville, sur le trajet autorisé par les autorités, et où les commerçants palestiniens avaient fermé boutique. Les participants à la marche sont «un danger, ils tapent sur les portes des magasins et de nos maisons», avait déclaré à l’AFP Abu al-Abed, 72 ans, avant de rentrer se terrer chez lui.

La marche s’est achevée en début de soirée au mur des Lamentations, lieu saint pour les juifs situé en contrebas de l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam. L’esplanade est bâtie sur ce que les juifs appellent le mont du Temple, site le plus sacré du judaïsme.

Mercredi, l’Autorité palestinienne avait mis en garde Israël contre son «insistance» à organiser une marche «provocatrice». «Jérusalem est notre capitale. L’occupation finira par cesser», a déclaré à l’AFP Khaled el-Batsh, un des dirigeants du Hamas à Gaza. Comme en réponse, Itamar Ben Gvir a déclaré dans un communiqué publié à l’issue de la marche: «Aujourd’hui, nous disons au Hamas qui nous a menacés [que] Jérusalem est à nous.»

AFP

