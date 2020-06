Cinéma – «Mare», plage, soleil et doutes Andrea Staka réalise un portrait de femme. Lauriane Sanchis

Marija Skaricic était exactement l’actrice qu’Andrea Staka voulait. DR.

En passant en revue les lauréats et lauréates du Léopard d’or de Locarno, on s’aperçoit très vite que les réalisatrices suisses y sont rares et se comptent sur les doigts d’une main. On y trouve Milgros Mumenthaler, Léopard d’or en 2011 pour «Trois sœurs», Argentine qui a passé toute son enfance à Genève avant de repartir dans son pays d’origine pour y tourner ses films.

Et puis il y a eu Andrea Staka, qui, en 2006, avait ravi le cœur d’un juré qui choisit de lui décerner la récompense suprême au terme de l’événement tessinois. Le film s’appelle «Das Fräulein» et faisait le portrait d’une jeune déracinée serbe qui vit mal un quotidien répétitif loin de Sarajevo jusqu’au jour où elle rencontre Anna, son contraire en plusieurs points, qui va l’extirper de ce marasme existentiel.

De Sarajevo à Berlin

À l’époque, la réalisatrice semblait encore fragile mais déterminée. «J’avais aussi remporté le prix du festival du film de Sarajevo, et cela veut dire beaucoup de choses à mes yeux», se rappelle-t-elle en annonçant fièrement que cette année, malgré les mesures sanitaires à l’œuvre dans la plupart des pays, celui de Sarajevo aura bien lieu. Cette année, c’est à Berlin qu’elle a pu, juste avant que tout ne soit bloqué – ce qui tient du miracle –, présenter son nouveau film, «Mare», portrait de femme dans la lignée des deux précédents (après «Das Fräulein», il y avait eu «Cure»).

Dans la foulée, «Mare» est sorti en Suisse alémanique, mais pour quelques jours seulement. «Après Berlin, tout le monde voulait voir le film, se souvient la cinéaste. Mais trois jours après sa sortie, le confinement rendait cela impossible. Cela m’est tombé dessus, je n’avais même plus la force d’écrire autre chose. Je ne savais pas comment réagir à cette situation. J’aurais pu profiter pour en tirer matière à réflexion sur notre monde.»

Mais revenons quelques mois en arrière. À la gestation de «Mare». «Pour ce film, j’ai eu besoin de faire un stage théâtral. Je devais jouer Anna Magnani. L’expérience était purifiante, libératoire, de devoir être quelqu’un que nous ne sommes pas.» On devine la préparation au tournage aussi exigeante que la fabrication du film en propre. L’espacement qu’Andrea Staka met entre deux projets successifs en est quelque part la preuve.

«J’ai mis huit ans entre mon premier film et «Cure» et cinq ans entre «Cure» et «Mare». Pourtant, j’ai l’impression que c’est rapide. Ce film-là a coûté moins cher du fait que nous l’avons presque entièrement mis en boîte en Croatie. Il a également été tourné en 16mm avec une petite équipe. Nous avons pu utiliser la lumière que nous voulions. Même chose au niveau du casting, j’ai eu exactement l’actrice que je voulais, Marija Skaricic. Je prends toujours énormément de temps pour composer le casting.»

À la moitié de sa vie

Le film correspond également à une phase transitoire dans la vie d’une mère que la cinéaste tenait à raconter. «Lorsqu’on arrive à 40ans, on se trouve à peu près à la moitié de sa vie. Généralement, on a fait quelque chose, on a parfois eu des enfants qui ont grandi. Il y a là des éléments tirés de ma vie, mais pas seulement. «Mare», c’est une histoire du quotidien, un moment de vie, et non une histoire de A à Z.»

Le titre, c’est le prénom de l’héroïne. «Chez nous, Mare est un diminutif de Maria. Mais le mot réfère aussi à la mer, à la mère. D’ailleurs, je pense qu’une mère se doit d’évoluer. Avec son partenaire, avec ses enfants.» Andrea Staka se définit également comme une éternelle insatisfaite. «Maintenant que le film est fini, ça va. Mais jusqu’à la première projection, je stagne dans le doute. Je dois vivre avec.»