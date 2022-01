Ski alpin – Marco Odermatt rêvait d’Adelboden, il a franchi le mur du songe Le Nidwaldien n’en finit pas de rendre banal l’exceptionnel. Ce samedi, le sportif suisse de l’année s’est offert un succès de prestige sur la Chuenisbärgli devant plus de 12’000 spectateurs aux anges. Il est phénoménal. Christian Maillard Adelboden

Marco Odermatt? Il rend banal l’exceptionnel. À Adelboden, il a vécu un rêve d’enfant. KEYSTONE

Il n’a jamais eu l’envie de devenir comme ses petits camarades pompier, cosmonaute ou footballeur, mais skieur et le meilleur. Dans ses rêves les plus fous, il gagnait la descente de Wengen ou ce mythique géant d’Adelboden. Il était porté en triomphe par ses coéquipiers avec la foule à ses pieds qui hurlait son nom à tue-tête. Marco Odermatt a franchi ce samedi le mur du songe, en découpant notamment comme un grand champion qu’il est cette dernière pente à 60% de l’arrivée pour s’offrir cette classique de l’Oberland. «Quand on voit à quel niveau il skie en géant, il n’y a juste rien à faire», s’est exclamé d’ailleurs le Français Alexis Pinturault, le dernier vainqueur de la Coupe du monde, qui devrait bientôt lui remettre sa couronne.