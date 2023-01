Ski alpin – Marco Odermatt renonce au géant de Schladming En délicatesse avec son genou, le Nidwaldien a annoncé faire l’impasse sur l’épreuve de mercredi (17h45/20h45). Valentin Schnorhk

Marco Odermatt a été touché au genou lors de la descente de Kitzbühel vendredi dernier. AFP

«Mon genou va mieux et je retrouve de la confiance, mais je ne courrai pas ce soir.» Marco Odermatt se veut prudent: le Nidwaldien a choisi de faire l’impasse sur le géant de Schladming prévu mercredi soir (17h45/20h45). Il se ressent encore de son coup subi lors de la première descente de Kitzbühel vendredi dernier.

Sur son compte Instagram, le leader du classement général de la Coupe du monde a annoncé être de retour sur la neige, mais qu’il avait décidé de ne pas forcer son retour à la compétition, lui qui avait déjà manqué la deuxième descente du week-end dernier sur la Streif. «C’est une décision prise avec la tête, et non avec le cœur, explique-t-il. Ce serait un trop gros risque en vue des prochains jours et de mon avenir. Je remercie toute l’équipe, et spécialement les physios, pour m’avoir porté si près en si peu de temps.»

Marco Odermatt a remporté quatre des cinq géants disputés cette saison. Sa présence lors des Super-G du week-end prochain à Cortina d’Ampezzo reste en suspens.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.