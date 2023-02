Mondiaux de ski alpin – Marco Odermatt: «Je n’ai jamais ressenti de telles émotions!» Le Nidwaldien est devenu champion du monde de descente aux Mondiaux de Courchevel/Méribel. «Odi» raconte ce moment émotionnel unique. Sylvain Bolt Courchevel

Marco Odermatt a vécu son titre de champion du monde intensément. Getty Images

En franchissant la ligne avec plus d’une seconde d’avance, Marco Odermatt savait qu’il avait réussi gros coup à Courchevel. Il a exulté, lorsqu’il a vu l’écart, mais plusieurs prétendants étaient encore au départ. «Je n’ai jamais ressenti de telles émotions, a expliqué le Nidwaldien, euphorique, après son titre mondial en descente. Il y a eu cette confirmation du temps. J’avais un bon sentiment et quand tu finis avec plus d’une seconde, comme skieur attendu, tu comprends que c’est une bonne course.»



«J’ai remarqué que le ski fonctionnait bien, que les sauts étaient longs, c’est toujours bon signe.» Marco Odermatt, champion du monde de descente

Sa ligne et ses courbes ont frôlé la perfection. «C’est bien possible que j’ai réussi la course parfaite, même si je n’ai pas encore eu le temps de la revoir, a souri le Suisse. Mais franchement je ne sais pas où j’aurais pu être quelques centièmes plus rapide. Je me suis senti très bien du haut en bas, j’étais à la limite. J’ai remarqué que le ski fonctionnait bien, que les sauts étaient longs, c’est toujours bon signe.»

«Odi» réagit en patron

Au passage du meilleur descendeur du monde, Kilde (dossard 15), le Nidwaldien s’est pourtant mis dans tous ses états. «Oui, je n’avais jamais vécu ça, j’étais nerveux car il est imprévisible et le meilleur dans la discipline», a raconté «Odi». Le Norvégien a terminé derrière lui, mais il restait quelques prétendants. «Je craignais Marco Schwarz, parce qu’il était aussi rapide lors du troisième entraînement. Ensuite, je me suis dit que la médaille d’or était quasi acquise.»

«Je devais amener quelque chose de spécial pour avoir une médaille, je devais sortir le all-in» Marco Odermatt, champion du monde de descente

A 25 ans, le leader du général de la Coupe du monde, qui n’avait jamais gagné une descente, a été sacré champion du monde de l’épreuve reine et a balayé les doutes après sa frustrante quatrième place en super-G. «Les jours précédant la course n’étaient pas les plus faciles mais j’ai vite oublié le super-G parce que ce n’était pas une mauvaise course», a souligné le Nidwaldien.



Après le super-G, le Suisse avait expliqué qu’il lui avait manqué ce pourcentage supplémentaire pour une médaille, ce qu’il a réussi à apporter dimanche. «C’était la grosse différence, je devais amener quelque chose de spécial pour avoir une médaille, je devais sortir le "all-in" et prendre plus de risques qu’en super-G, a expliqué le meilleur skieur du monde. Mais ce n’était pas facile pour la confiance, après ma blessure au genou. Chaque virage compliqué de la descente est sur la jambe gauche. Donc je ne m’attendais pas forcément à gagner vu la concurrence.»

Justin Murisier, 12e: «J’ai senti que je pouvais faire quelque chose de grand» Afficher plus «J’ai su avant de passer la ligne que je n’avais pas de médaille, même si jusqu’au dernier intermédiaire, j’ai senti que je pouvais faire quelque chose de grand. J’ai réussi à mettre en place ce que j’avais prévu ces derniers jours et surtout corriger ce que j’avais fait faux à l’entraînement. J’y croyais dur comme fer mais j’ai fait des erreurs. C’est un bon résultat, je dois rester réaliste, je n’ai pas fait 25 tops 15 en Coupe du monde en descente. Il y a un petit goût d’amertume quand même. Mais je peux me construire sur cette manche. On savait aujourd’hui que Marco était incroyable. La situation était la même qu’aux JO, tout le monde l’attendait. On ne peut que s’inspirer de lui. J’essaie de beaucoup travailler en sa compagnie pour que je puisse me transcender comme lui en course.»



Alexis Monney, 18e: «J’engrange beaucoup d’expérience» Afficher plus «Il n’y a aucune déception aujourd’hui, mais j’aurais pu mieux skier, surtout sur le haut. C’était une belle expérience, une belle journée. Il a fait un peu chaud au départ, donc avec l’attente (ndlr: due à une chute avant lui), c’était long. Je tire un très bon bilan de mes Mondiaux, je termine dans les 20 et c’est déjà pas mal. J’engrange beaucoup d’expérience aussi. J’ai appris à gérer une course d’un jour, à gérer une qualification et la fatigue. C’est incroyable de partager tout cela avec Marco (Odermatt) et tous les autres. Cette semaine a été magnifique, j’ai eu énormément de plaisir!».













Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.