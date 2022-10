Reprise du ski alpin à Sölden – Marco Odermatt est le patron et compte bien le rester Le Nidwaldien a assumé son statut de favori lors du géant d’ouverture de Sölden en remportant sa 12e victoire en Coupe du monde. Jamais rassasié, il a l’intention de gagner sa première descente cet hiver. Sylvain Bolt - Sölden

Marco Odermatt a crié son bonheur après avoir gagné le géant d’ouverture de la Coupe du monde de ski alpin, au pied du glacier du Rettenbach, à Sölden, en Autriche, le dimanche 23 octobre 2022. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

En une année, le glacier de Sölden a reculé et les températures se sont réchauffées en altitude. Un mélange de pluie et de neige a même empêché les femmes de lancer leur saison samedi. Les nouveaux tubes d’après-ski ont démodé la playlist hivernale 2021-2022. Même la combinaison des skieurs suisses a changé de couleur et seul le dossard rouge porté par Marco Odermatt a servi de piqûre de rappel à son hiver passé stratosphérique, où il n’est jamais descendu du podium en huit géants (cinq victoires).