Ski alpin – Marco Odermatt est champion olympique de géant Le Nidwaldien a décroché l’or dans des conditions difficiles. Il s’agit du huitième podium suisse depuis le début des Jeux de Pékin. Emmanuel Favre Pékin

Marco Odermatt s’est imposé en patron. AFP

Marco Odermatt (24 ans) est devenu champion olympique de géant dans des conditions météorologiques difficiles dimanche à Yanqing. En tête après la première manche, le Nidwaldien a conforté sa position sur le deuxième tracé.

Marco Odermatt. AFP

Il s’est imposé devant le Slovène Zan Kranjec, qui a grignoté sept rangs lors de son second passage dont le départ a été repoussé de près de deux heures, pour récupérer l’argent (à 19 centièmes).

Le Français Mathieu Faivre s’est emparé du bronze (à 1’’34).

Le classement final.

«C’est incroyable, a lâché le héros du jour. Je suis heureux. Ce n’était vraiment pas simple avec ces conditions, une visibilité réduite. Mentalement aussi, il a fallu gérer la longue pause entre les deux manches.»

Septième de la descente le 7 février, éliminé en super-G le 8 février, Odermatt faisait face à la pression sur ce géant, qui constituait sa dernière occasion de rafler un titre sur les pistes chinoises. Il a su la gérer de la plus sereine des manières en bravant de surcroît une météo capricieuse qui a altéré la visibilité et qui a ruiné les espoirs de dizaines de compétiteurs. Les Valaisans Justin Murisier (30 ans) et Loïc Meillard en avaient d’ailleurs fait les frais dans la manche initiale.

Cinquième géantiste suisse en or

Leader de la Coupe du monde de la spécialité (480 points), Marco Odermatt est le cinquième géantiste suisse à s'emparer du plus précieux des métaux sur une piste ornée des anneaux autrefois chers à Pierre de Coubertin. Ses prédécesseurs dans une discipline qui a intégré le programme olympique en 1952 à Oslo: le Grison Roger Staub en 1960 à Squaw Valley, le Grison Heini Hemmi en 1976 à Innsbruck, le Valaisan Max Julen en 1984 à Sarajevo et le Grison Carlo Janka en 2010 à Vancouver.

8e podium helvétique

Grâce à cette victoire empreinte de panache, Swiss Olympic a enregistré une huitième médaille depuis le début des JO de Pékin. Trois sont en or, cinq sont en bronze. Et six appartiennent à des athlètes du ski alpin.

L’organe faîtier du sport suisse espère célébrer quinze podiums, soit autant qu’en 2018 à PyeongChang, durant ces joutes chinoises qui prendront fin le 20 février.

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 9 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

