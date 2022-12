Ski alpin – Marco Odermatt encore géant en géant Le Nidwaldien a dominé de la tête, des épaules et des skis le géant de Val-d'Isère (Fra). Il affole toujours plus les statistiques. Robin Carrel

Le Suisse a découpé deux fois la Face de Bellevarde. AFP

Il n'y a bientôt plus assez de superlatifs pour expliquer la domination de Marco Odermatt sur la discipline dite «de base» du ski alpin. Le Suisse de 25 ans, champion olympique et tenant du globe de la spécialité, a encore survolé la concurrence samedi sur la piste française, en matinée comme en début d'après-midi, et il n'a jamais semblé pouvoir être mis en danger par l’un de ses concurrents.

Manuel Feller avait été le seul à lui concéder moins d'une seconde le matin (à 0''45). Mais comme Odermatt a aussi dominé la deuxième manche, alors que la visibilité était tombée lors de son passage, l'Autrichien a finalement lâché 1''40 sur l'ensemble des deux manches. Le Slovène Zan Kranjec - sans réussir à battre non plus Odermatt! -, auteur d'un deuxième tracé énorme, a complété le podium à plus de deux secondes.

L'Helvète a fêté sur la Face de Bellevarde sa 14e victoire en Coupe du monde et il est monté sur un 35e podium en carrière. Il peut aussi se targuer d'avoir engrangé deux succès en géant cette saison, dont quatre au cours de la seule année 2022, qui en a compté six. Quand il avait été vaincu, il avait dû se «contenter» d'une 2e et d'une 3e places à Kranjska Gora, en mars dernier. C’est son dixième podium de suite en géant…



La joie du Suisse AFP

Swiss-Ski avait réussi à placer la bagatelle de huit de ses coureurs parmi les trente qualifiés pour cette deuxième manche - la Suisse y était la nation la mieux représentée - et c'était déjà un petit exploit. Parmi les performances à souligner, il y a surtout la belle 17e position finale de Fadri Janutin. Le Grison de 22 ans a ainsi marqué ses premiers points en Coupe du monde dans la discipline à son deuxième essai. Il avait fait pareil en slalom à Garmisch-Partenkirchen en février dernier, en «pointant» d'entrée (17e, déjà).

Bon cinquième le matin, Loïc Meillard a souffert ensuite. Il a toutefois sauvé une honnête 10e place. Thomas Tumler, Gino Caviezel et Semyel Bissig avaient intégré de justesse le top 30 en matinée et tous n'ont pas profité de leur ordre de départ favorable pour opérer une «remontada» dans la hiérarchie. Tumler a toutefois grappillé pas mal de centièmes pour terminer à une précieuse 14e place, tandis que ses deux compatriotes ont dû faire avec les 21e et 25e rangs finaux. Livio Simonet, 17e le matin, a craqué en fin de tracé et s'est classé 19e. Justin Murisier a abandonné après une première manche prometteuse (12e).



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

