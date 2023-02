Huitième du super-G des Mondiaux de Courchevel/Méribel, Loïc Meillard n’a pas réussi de coup d’éclat, lui qui était monté sur le podium dans la discipline cet hiver. «C’était une manche solide avec de très bonnes choses, je me suis bien senti et ça, c’était un gros pas par rapport au super-G du combiné, a expliqué le skieur d’Hérémence, qui avait manqué son affaire mardi et avait dû se contenter de la sixième place. Il n’y a pas de déception. C’est clair que seules les médailles comptent et que je suis arrivé avec des ambitions. Mais je prends la confiance pour la suite et je ne me pose pas trop de questions.»