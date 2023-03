Ski alpin – Marco Odermatt écrit l’histoire avec plus de 2000 points en une seule saison Il l’a fait! Le Nidwaldien a remporté le géant à Soldeu (Andorre), samedi, et a donc battu un record déjà fou d’Hermann Mayer, en collectant plus de 2000 points en une seule saison de ski alpin. Rebecca Garcia

L’incroyable Marco Odermatt a encore frappé. Il termine sa saison de la plus belle des manières. AFP

Magistral. Marco Odermatt parachève son incroyable saison par une victoire en géant, à Soldeu (Andorre). Ce triomphe dans la discipline où il est le maître incontesté lui permet de dépasser la barre mythique des 2000 points en une seule saison de Coupe du monde. C’est un record qui avait été établi lors de la saison 1999-2000 par l’Autrichien Hermann Maier. Ce 18 mars 2023, Marco Odermatt a terminé avec 2042 points. Le record absolu est détenu par Tina Maze, qui avait terminé l’exercice 2012-2013 avec 2414 points.

«Odi» a fait le travail en première manche déjà, où il a creusé un écart de plus d’une seconde avec Alexis Pinturault ou encore Alexander Steen Olsen, respectivement deuxième et troisième du classement provisoire. Au moment de s’élancer samedi en milieu de journée, le seul paramètre à craindre était cette neige longtemps baignée de soleil et prompte à voir naître des rails autour des portes. Car Marco Odermatt, lui, a déjà montré par le passé qu’il tenait bien la pression et qu’il était capable de faire honneur à son rang.

Encore faut-il le prouver, car le ski alpin sait se montrer aussi généreux que cruel avec ses athlètes. Une faute de trajectoire, une porte oubliée et c’est vite la douche froide. Il n’en était rien pour le Nidwaldien. Impérial, magistral, il a même regagné du temps sur ses rivaux alors que le soleil s’était dérobé. Parce qu’il est comme ça, le meilleur skieur du moment. Son ski extrêmement engagé et juste du matin a été suivi d’une deuxième manche quasi parfaite.

Autant dire que cette course a plus que suffi pour récolter ses derniers points de la saison. S’il ne lui fallait «que» un podium pour dépasser le record de «Herminator», il est allé chercher la première place. Henrik Kristoffersen et Marco Schwarz complètent le podium, pour l’honneur.

Trop fort pour ce monde

À seulement 25 ans, le Nidwaldien a déjà explosé toutes les attentes qui pesaient sur ses épaules. Champion olympique de géant à Pékin (2022), champion du monde de descente et de géant à Courchevel (2023), vainqueur du classement général lors de deux années consécutives et de nombreux petits globes: Marco Odermatt tape désormais dans des records qui semblaient relever du fantasme.

Cette treizième victoire de la saison le place d’ailleurs aux côtés d’Hermann Maier, Ingemar Stenmark et Marcel Hirscher au plus grand nombre d’épreuves remportées en un seul exercice. Phénoménal.



Tumler, la surprise du jour

Le Grison Thomas Tumler (+2’’56) a signé le meilleur temps de la deuxième manche du géant. C’est le seul à avoir devancé Marco Odermatt sur le second tracé, et a ainsi assuré une belle remontée fantastique de 11 places. Loïc Meillard (+2’’94) s’est lui classé à la 10e place tandis que Gino Caviezel (+3’’12) a terminé 14e.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.