Ski alpin – Marco Odermatt impérial au géant d’Alta Badia Le Nidwaldien a précédé Henrik Kristoffersen de 20 centièmes de seconde, et Zan Kranjec de près d’une seconde. Loïc Meillard au pied du podium. Renaud Tschoumy

Marco Odermatt a une fois de plus étalé sa classe. AFP

Marco Odermatt, leader de la Coupe du monde, a encore augmenté son avance son avance en tête du classement général. Le Nidwaldien de 25 ans a en effet remporté le slalom géant d’Alta Badia (Italie).

Meilleur temps de la première manche, Odermatt a dû se battre sur le second tracé pour finalement conserver 20 centièmes d’avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen. Le Slovène Zan Kranjec a complété le podium, à 0’’92 d’Odermatt.

Le Neuchâtelois d’Hérémence Loïc Meillard, troisième le matin, s’est fait «chiper» sa place sur le podium par Kranjec. Il a terminé avec un retard de quatre dixièmes de seconde sur le Slovène.

Les autres Suisses sont bien plus loin dans le classement. Gino Caviezel a terminé à la quinzième place (+2’’97) et Daniele Sette à la vingtième (+3’’42). 11e de la première manche, Justin Murisier a connu l’élimination sur le second tracé. Thomas Tumler, Fadri Janutin, Semyel Bissig et Livio Simonet n’avaient pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche.

