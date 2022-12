Allier courses et repos – Marco Odermatt, comment faire briller le diamant sans l’abimer Les superlatifs manquent pour les performances de Marco Odermatt. Mais avec les succès viennent également les attentes. Au risque d’épuiser le Nidwaldien? Rebecca Garcia Val-d'Isère

Marco Odermatt a évolué dans une autre dimension lors des deux premiers géants de la saison. AFP

Six courses, six podiums, trois victoires. Difficile d’entamer une saison d’une plus belle manière que Marco Odermatt, qui est dans tous les bons coups. La démonstration a continué à Val-d’Isère samedi.