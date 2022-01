Victorieux en super-G – Marco Odermatt, ce petit nouveau qui dompte Wengen Le skieur nidwaldien enchaîne les coups d’éclat depuis le début de la saison. Avec sa victoire en super-G à Wengen, il s’est imposé sur une piste qu’il découvrait à peine. Il fallait oser y croire. Rebecca Garcia

Le Nidwaldien a skié en patron à Wengen. KEYSTONE

Le cri de victoire d’Odermatt a retenti d’autant plus fort que l’aire d’arrivée était vide. Le skieur nidwaldien ne partait pas comme favori indiscutable, sur une piste longtemps décrite comme taillée pour d’autres gabarits et styles de ski. Surtout, c’était sa première. En arrivant en bas du mythique Lauberhorn, chacun reprend sa respiration. Il faut mesurer la taille de l’exploit: Marco Odermatt s’octroie le siège de leader sur une piste qu’il découvre. Une place qu’il ne quittera plus de la journée.

«Je dois avouer que je me suis encore un peu plus surpris moi-même aujourd’hui, car je me sentais tout sauf favori à Wengen», a expliqué le gagnant du jour. Ses coéquipiers, eux, ne se montrent plus tellement étonnés par ses performances. «Voir Odermatt gagner n’est pas une surprise, il a été très fort durant toute la saison», a tranché Beat Feuz.