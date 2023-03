Ski alpin – Marco Odermatt bien parti pour faire coup double Déjà vainqueur la veille, le Nidwaldien mène à nouveau la danse à l’issue de la première manche du deuxième géant de Kranjska Gora. À confirmer ce dimanche dès 12h30. Chris Geiger

Marco Odermatt pourrait valider, en début d’après-midi, sa première place au classement du géant. AFP

On prend les mêmes et on recommence. Au lendemain de la victoire de Marco Odermatt devant Alexis Pinturault et Henrik Kristoffersen – auteur de son 80e podium en Coupe du monde – lors du premier des deux géants de Kranjska Gora, le Suisse de 25 ans a remis le couvert lors de la première manche du deuxième rendez-vous slovène, précédant comme la veille le Français (2e à 0’’28) et le Norvégien (3e à 0’’47).

Après une entrée en matière pas très propre, le Nidwaldien a retrouvé ses sensations sur la piste «Podkoren 3». En pleine confiance, le champion du monde et olympique en titre de la spécialité est parvenu à parfaitement tailler ses courbes, notamment dans le mur final où il a fait la différence sur ses rivaux.

En l’état, le lauréat du classement général a également les deux mains sur le petit globe du géant puisqu’il conforterait son avance actuelle – 140 points – sur son dauphin Henrik Kristoffersen, alors qu’une seule course est encore au programme, celle des finales de Soldeu (Andorre) samedi prochain.

Derrière Odermatt, le meilleur Helvète se nomme à nouveau Gino Caviezel. Excellent sixième samedi, le Grison de 30 ans a été moins en verve sur la neige slovène. S’il a réussi à intégrer le top 10 (10e à 2’’21), ça n’a pas été le cas de Loïc Meillard. Le skieur d’Hérémence, vice-champion du monde en titre de la discipline, a commis une immense erreur à mi-parcours, qui l’a repoussé très loin des premières places (18e à 3’’28). Parti avec le dossard 34, Livio Simonet a réussi un petit exploit en se réussissant le même temps que son chef de file.

Moins à l’aise en géant cet hiver, Justin Murisier n’a pas trouvé les clés d’un tracé extrêmement sélectif. Le Valaisan n’est pas parti à la faute, mais il a dû se contenter d’un rang anonyme (20e à 3’’55). Également en difficulté, Thomas Tumler (25e à 4’’02) sera tout de même bien présent en début d’après-midi (12h30) pour la seconde manche.

Ce ne sera, en revanche, pas le cas de Daniele Sette (32e à 4’’44) et Semyel Bissig (36e à 4’’76), qui ne se sont pas parvenus à se qualifier. Fadri Janutin a, lui, connu l’élimination en toute fin de parcours.

