Mondiaux de ski alpin – Marco Odermatt a épaté sa mère, son père et ses pairs Le Nidwaldien est devenu champion du monde de descente dimanche à Courchevel, après une course parfaite. Ses parents et ses rivaux ont été bluffés par le phénomène. Rebecca Garcia Courchevel

Marco Odermatt a décroché sa première victoire en descente aux Mondiaux de Courchevel/Méribel, devant un Aleksander Aamodt Kilde qui n’a pu que lui tirer son chapeau. KEYSTONE/Barbara Gindl

Le soulagement a ponctué la journée des membres de la famille Odermatt à Courchevel. Priska et Walter, les parents, ont pu se tranquilliser quand Marco, leur fils, a terminé de dévaler l’Éclipse, à plus de 120 km/h. «J’ai regardé sa course, mais lors d’une épreuve de vitesse, surtout en descente, on est nerveux», souffle Priska Odermatt. Marco, lui, n’a pu se relaxer qu’une fois que Marco Schwarz a franchi la ligne d’arrivée. «Ensuite, je me suis dit que la médaille d’or était quasi pour moi», sourit le Nidwaldien.