Hockey sur glace – Marco Miranda poursuit son aventure aux Vernets Genève-Servette a annoncé jeudi la prolongation du contrat de son attaquant. Il rempile pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’à la fin de l’exercice 2023-2024. Claude-Alain Zufferey

Marco Miranda (à dr.) est arrivé à Genève en 2019. Il vient de prolonger son contrat pour deux saisons. keystone-sda.ch

Marco Miranda va poursuivre son aventure avec Genève-Servette. Visiblement, il se plaît aux Vernets. L’attaquant de 23 ans a prolongé son contrat avec les Aigles jusqu’en 2024. Arrivé au club avec Roger Karrer en 2019, en provenance de Zurich, le jeune et rapide ailier a su se mettre au service de l’équipe.

«On est très heureux que Marco puisse rester avec nous. Depuis son arrivée il s’est très bien intégré au sein du club et de notre ville. Marco est très fort physiquement et possède un excellent patinage, ce qui est assez rare de nos jours. On est persuadé qu’avec l’aide de notre staff, il va pouvoir exploiter son grand potentiel et se rapprocher encore plus de l’équipe nationale», a commenté le directeur sportif Marc Gautschi.

Malgré son jeune âge, il possède déjà une belle expérience de la National League: 212 matches disputés, 21 buts et 37 assists. Avec Genève, il a inscrit 49 points (17 buts, 32 passes) en 127 rencontres.

«Je suis vraiment heureux de rester à Genève. Tout me plaît ici: la ville, les coéquipiers, le club. J’ai confiance dans le projet et je suis sûr que l’on peut faire quelque chose de grand avec l’équipe», a expliqué le joueur.

