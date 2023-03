Play-off de volleyball – Marco Camperi ne fait pas une croix sur la finale Battu à Amriswil, à nouveau au tie-break, Chênois se retrouve en fâcheuse situation (2-0 dans la série). L’acte III, mercredi à Sous-Moulin, s’annonce crucial. Pascal Bornand

Face au bloc thurgovien (von Burg et Höhne), Strahinja Brzakovic n’a pas eu son rendement habituel. KEYSTONE

La nuit a été pesante dans le car de Chênois, de retour d’Amriswil après un deuxième revers mortifiant qui oblige le club genevois à ne plus faillir, à commencer par ce mercredi à Sous-Moulin (20 h). «C’est sûr, il n’y avait pas de joie, mais pas d’abattement non plus. En route, on a tous refait le match, ressassé nos regrets et serré les poings», témoigne Marco Camperi.