Un site web lancé par Bô Noël

Les visiteurs du Bô Noël lausannois se souviennent bien de la tente blanche de Pépinet, souvent bondée, à l’intérieur de laquelle se côtoyaient des créateurs à l’imagination et à l’offre fertiles. Cette année, ce n’est pas sous, mais sur la Toile qu’on les retrouve dès le 1er décembre, avec une offre toujours aussi riche.

Contemporaines, artisanales, artistiques (souvent) et régionales (toujours), les créations qui s’y trouvent peuvent être livrées traditionnellement – non pas dans le traîneau du Père Noël – par la poste, ou en mode «pick and pay» et donc récupérés à la Sonnette à la Cité.

Quinze «enseignes» sont ainsi regroupées. Il y a donc la Galerie La Sonnette, cabinet de curiosités à elle toute seule. Miel & Moutarde s’adresse aux tout petits. Maeva Gaultier et Sarah Boss proposent des bijoux. Renaud Defrancesco, Tisane Froide, Maison et Maison et Maison Manco représentent la déco et le design. Doki Doki, Mashka et Seven Paper excellent dans le graphisme, l’art et la papeterie. Atelier Vacarme, Tales of K et Anne Glauser s’occupent des accessoires et enfin BionessenS parfume le tout avec des savons et cosmétiques artisanaux.