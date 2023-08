Marché immobilier – Le nombre de bureaux vides explose à Genève Les surfaces disponibles ont doublé en douze mois, atteignant un record historique. Complexes, les conversions en logements restent exceptionnelles. Marc Renfer

Les entreprises à la recherche de bureaux ont l’embarras du choix. LUCIEN FORTUNATI

Le contraste est saisissant. Alors que les logements libres sont une denrée rare à Genève, l’offre non résidentielle prend l’ascenseur dans le canton. En un an, la surface de bureaux vides a pratiquement doublé, passant de 160’000 m2 à près de 315’000 m2, selon les chiffres publiés jeudi par l’Office cantonal de la statistique (Ocstat). Un niveau jamais atteint. Et de loin.