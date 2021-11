Animations hivernales – La magie du marché de Noël déménage au Jardin anglais L’événement, qui commence mi-novembre, sera réservé aux détenteurs du pass Covid. Sophie Simon

De fantastiques personnages défileront pour la première fois au Jardin anglais. DR

Il quitte le parc des Bastions et sa patinoire pour s’installer au Jardin anglais avec sa grande roue. Il reviendra aux visiteurs de déterminer s’ils sont gagnants dans ce changement de décor et d’attraction. Le marché de Noël, renommé Noël au Jardin, fera durer le plaisir cette année en prenant de l’avance sur le calendrier: débarrassé de la contrainte du partage de site avec la course de l’Escalade, il ouvrira ses portes le jeudi 18 novembre jusqu’au dimanche 26 décembre.

«On va découvrir quelle est la fréquentation au mois de novembre, car on se met dans le mood (ndlr: état d’esprit) de Noël plus tôt que d’habitude, reconnaît l’organisatrice Lara Mai Vo Van. Passer d’une durée de trois semaines et demie à cinq semaines et demie va nous aider.» Le coup d’arrêt tombera au lendemain de Noël, au lieu du 31 décembre; n’est-il pas dommage de priver les Genevois d’une animation lors des vacances hivernales? «Ça fait moins de sens de prolonger après Noël, les artisans n’ont pas le même succès. Tout le monde est content de finir le 26.»

«Aux Bastions, ce qui était majestueux, c’était l’entrée. Au Jardin anglais, il y a plein de recoins, de cheminements, ... Et il y a encore plus d’arbres.» Lara Mai Vo Van, organisatrice de Noël au Jardin

Quant au changement de lieu, la maîtresse de cérémonie rassure les nostalgiques: «Je pense que cela va être encore plus beau. Aux Bastions, ce qui était majestueux, c’était l’entrée. Au Jardin anglais, il y a plein de recoins, de cheminements, ce n’est pas juste l’allée 1 ou l’allée 2. Et il y a encore plus d’arbres.» Une aubaine, puisque c’est un des grands sapins du jardin qui sera décoré, ce qui évite la coupe et le transport d’un arbre ayant mis des années à pousser.

Une hausse de prix contenue?

Le pass Covid sera obligatoire pour pénétrer les lieux (sauf la Grande Roue, hors périmètre) dès 16 ans, libérant les visiteurs du masque. Lara Mai Vo Van a un coup d’essai derrière elle avec le Street Food Festival de septembre qui s’est tenu au même endroit. «Les queues étaient longues mais rapides, on a tout mis en place pour cela et le bilan était très positif. Pour cet événement, on a comparé la fréquentation 2021 à celle de 2019, et on peut affirmer que le pass Covid n’a pas été un frein.»

Il n’y aura pas de test disponible sur place. «C’est trop lourd financièrement. En termes de budget supplémentaire lié aux contraintes Covid, entre les installations de barrière, l’équipe avec le salaire minimum etc., on est sur un nombre à six chiffres.» Un surcoût qui sera répercuté sur le consommateur? «Cela aura un impact sur les prix, mais pas de tous les produits. On parle de quelques centimes par-ci par-là, promet-elle. Sinon, on aurait dû rendre l’entrée payante, or c’est une option que l’on n’a même pas voulu étudier.»

