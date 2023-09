Marché de la pierre – 100’000 ménages voudraient acquérir un logement en Suisse Une étude de la Haute École vaudoise d’ingénierie et de gestion (HEIG-VD) et de la start-up Evahomes livre des pistes pour faciliter l’accès au financement immobilier dans le pays. Nicolas Pinguely

En Suisse, seuls 37% des ménages sont propriétaires de leur logement, contre près de 58% en France. KEYSTONE

Pas simple d’acheter son logement. Avec le coût des hypothèques qui grimpent et le (très) haut niveau du prix des appartements et villas, les ménages suisses désireux d’acquérir un bien immobilier font grise mine. Mais des solutions existent. C’est du moins ce que rapporte une étude sur le marché local de la pierre menée par la Haute École vaudoise d’ingénierie et de gestion (HEIG-VD) et la start-up Evahomes.