Hommage à Vernier – Marche blanche en l’honneur du jeune poignardé à Thônex Brandon a grandi au Lignon. C’est là que se sont réunies une septantaine de personnes samedi pour rendre hommage au défunt et demander justice. Aurélie Toninato

Le cortège a déambulé dans Le Lignon, dans le calme et la dignité. FRANK MENTHA

Ils ont perdu un ami, un frère, un cousin, un fils. Et un futur père. Aujourd’hui, ils sont réunis pour lui rendre hommage et pour demander justice. Une septantaine de personnes ont participé, ce samedi, au Lignon, à Vernier, à une marche blanche pour Brandon, le jeune d’origine nicaraguayenne de 18 ans mort à la suite d’un coup de couteau à Thônex fin mai.

Le drame s’est déroulé à la place Graveson, à Thônex, alors que Brandon et son amie, enceinte de sept mois, rentraient chez eux. Il se fera poignarder par un mineur après une altercation avec un groupe de jeunes de la commune et mourra dans les bras de son amie. Six interpellations ont eu lieu.

«Pas de vengeance. Mais la justice pour mon fils»

«L’assassin a détruit une famille, il a privé un bébé de son père. Mon fils ne va jamais connaître son enfant, souffle la mère de Brandon en écrasant ses larmes. J’ai pardonné, je ne veux pas de vengeance. Mais je demande la justice pour mon fils, que les sanctions soient à la mesure du crime commis.» Le beau-frère de Brandon aussi le martèle: «Il faut une vraie peine, on ne peut pas planter quelqu’un et s’en sortir sans rien. Brandon, c’était un bon.» «Quelle éducation celui qui a tué Brandon a-t-il reçue? s’interroge encore un cousin du défunt. Ce n’est juste pas normal de réagir comme ça.»

«Que ça ne se reproduise plus!»

Sous un soleil de plomb, le cortège en blanc serpente dans ce quartier qui a vu grandir le jeune homme. Des femmes avec des poussettes, des copains en tenue de foot – un tournoi a lieu au même moment au Lignon –, les frères, les cousins et cousines, des proches, la petite amie, tous évoluent dans le calme, parfois en silence, parfois au son d’un morceau latino mélancolique, avec émotion et dignité.

Pancartes et ballons renvoient un même message: «Justice pour Brandon.» FRANK MENTHA

Les pancartes et les mots griffonnés sur des ballons blancs disent «stop à la violence», promettent au jeune homme qu’il restera dans les cœurs et les mémoires, demandent «justice pour Brandon». Cette revendication résonnera plusieurs fois, scandée dans le cortège. La mère prend la parole lors d’une première halte, en espagnol puis en français, la voix éraillée par un mélange de douleur et de colère.

Le groupe fera encore quelques arrêts, dont un sous le préau de l’école. Panneaux et drapeaux nicaraguayens en main, poings brandis vers le ciel, les proches font alors résonner leur voix encore une fois: «Justice pour Brandon! Vive Brandon! Et que ça ne se reproduise plus!»

