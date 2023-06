Sport handicap – Marcel Hug roule sur l’or grâce à une monoplace ultrarapide La Fondation suisse pour paraplégiques a décidé de fabriquer «le fauteuil roulant le plus rapide du monde» au multiple champion paralympique grâce à des techniques empruntées à la F1. À voir vendredi à Athletissima à Lausanne. Jean Ammann

C’est en 2021, aux JO de Tokyo, après que le Covid eut balayé la planète et le calendrier, que Marcel Hug a exploité la puissance de son bolide. DR

La seule force des bras suffit à propulser cette Formule 1: au volant de ce fauteuil roulant – «le plus rapide jamais conçu», selon les ingénieurs –, Marcel Hug a remporté quatre médailles d’or aux Jeux paralympiques de Tokyo, dans la catégorie T54, et le 21 novembre 2021 à Oita (Japon) et battu le record du monde du marathon dans le temps ahurissant de 1 h 17’47’’. «Une heure dix-sept sur le marathon, s’exclame Jean-Marc Berset, athlète paralympique, qui fut déjà du voyage à Séoul (1988). Dans les années 1990, j’avais réussi un temps de 1 h 30 et c’était à l’époque le record du monde.»