Nouveaux candidats au Conseil d’État – Marc Wuarin, le gendre idéal à l’assaut de l’Exécutif Le jeune Vert’libéral affirme compenser son manque d’expérience par d’autres qualités humaines. Sophie Simon

Ce gestionnaire de fortune est conseiller municipal à Chêne-Bougeries. LUCIEN FORTUNATI

Les Vert’libéraux ont-ils déniché le prototype du candidat au Conseil d’État bien sous tous rapports? Marc Wuarin, 28 ans, né à Chêne-Bougeries, gestionnaire de fortune à Champel, engagé pour le climat et la cause animale, sportif, pianiste, ne boit «que de l’eau» (ce jour-là, un jus de gingembre). Un peu lisse, non? «C’est mal me connaître, rétorque-t-il tout sourire. Déjà le fait d’être antispéciste, ça braque beaucoup de personnes.»