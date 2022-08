Le samedi 8 août 1992, le Genevois, alors âgé de 21 ans et 44 e joueur mondial, triomphait sur la terre battue barcelonaise, sous un soleil de plomb. Trois décennies plus tard, il s’est longuement replongé dans ses souvenirs.

Le samedi 8 août 1992, le Genevois, alors âgé de 21 ans et 44 e joueur mondial, triomphait sur la terre battue barcelonaise, sous un soleil de plomb. Trois décennies plus tard, il s’est longuement replongé dans ses souvenirs.

Marc Rosset, ce lundi 8 août, vous soufflez les trente bougies de votre médaille d’or aux Jeux olympiques de Barcelone. Le temps file.

Récemment, je me suis fait la réflexion que j’ai bientôt été plus longtemps consultant que joueur sur le circuit. Et que j’ai passé plus de temps sans jouer au tennis qu’en pratiquant ce sport. Pour moi, ce titre olympique, c’est comme si c’était une autre vie. Il y a eu cette vie sportive, désormais, il y a cette autre vie, qui reste liée au sport, mais de manière différente. Ce titre est spécial, intemporel et je mourrai avec. Mais, en finalité, ça reste un tournoi de tennis gagné.