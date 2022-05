Tribunal de Bourg-en-Bresse – Marc Roger écope de 9 mois de prison pour complicité d’extorsion L’ex-président du Servette FC était accusé d’avoir menacé un ancien associé genevois pour tenter de récupérer des fonds. DKL

L’ex-agent de joueur et ancien président du Servette FC Marc Roger est à nouveau condamné par la justice. Il vient d’être jugé par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse coupable de complicité d’extorsion et écope d’une peine de 9 mois de prison, ont révélé plusieurs médias français.

Soupçonné de chantage sur un agent de joueurs, Marc Roger sort de prison Les faits remontent à 2016. L’ancien homme fort du Servette FC voulait récupérer une somme d’argent prétendument due par un ancien associé genevois dans une société de courtage de footballeurs. Marc Roger, avec l’aide d’un ami, a fait pression sur l’agent de joueur, lui envoyant des SMS menaçants en provenance d’un hôtel de Ferney-Voltaire. Par exemple: «Je vais aller chez toi, on va tous vous fumer.»

Cambrioleurs et maîtres chanteurs

La maison du débiteur présumé, à Meyrin, a également été cambriolée. Le butin: du matériel informatique et des documents comptables. À la place, un message: «Tu es mal, on était là, enc…» Si l’agent de joueur voulait se voir retourner les documents volés, il fallait qu’il paie. Mais la police genevoise avait tendu un piège aux maîtres chanteurs, et le complice de Marc Roger, un certain «Simonet», avait été arrêté.

Par la suite, devant les policiers, les deux hommes se sont rejeté mutuellement la responsabilité d’avoir pris l’initiative de ces actions.

En l’absence des accusés, Marc Roger étant représenté par son avocat, le tribunal a condamné les deux hommes à la même peine, à savoir 9 mois de prison.



