Marc Levy trouve ce qu'il ne cherchait pas À 60 ans, le romancier boucle sa trilogie des 9 avec «Noa». Ou peut-être pas, tant l'actualité talonne ses héros et lui donne envie de poursuivre.

Marc Levy sort «Noa», 3e volume de la saga des 9, entamée il y a 4 ans, dont les premiers volumes sortaient en 2020.

Que de «fake news» collent aux guêtres de Marc Levy: écrivain français millionnaire vivant le plus lu, pondeur de crottes romanesques, faiseur de best-sellers et autres élucubrations. Toujours gentleman à 60 ans, l’éternel nomade ne cherche pas la bagarre sur ce terrain. Et pour cause, cet été sous les parasols, l’auteur d’une œuvre lourde de 22 pavés risque fort d’emporter la bataille, du moins celle des ventes. «Noa» boucle la trilogie des 9, pulse dans la géopolitique en direct avec un punch irrésistible… au risque de passer pour opportuniste. De ça aussi, le discret se moque.