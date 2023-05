Cyclisme – Marc Hirschi renoue avec le succès C’est confirmé, le Bernois de 24 ans est de retour à un bon niveau. Le coureur de l’UAE Team Emirates a remporté la 3e étape du Tour de Hongrie et pris le maillot de leader. Robin Carrel

Le sourire retrouvé de l’Helvète.

Marc Hirschi n’avait plus levé les bras depuis 208 jours et la fin de la saison dernière, avec des succès sur le Tour de Toscane et la Veneto Classic à l’automne. Le Suisse a prouvé ces derniers jours que sa nouvelle blessure, une fracture à un avant-bras subie sur le Tour d’Algarve en février, n’était plus qu’un mauvais souvenir.

Vendredi, en Hongrie, le Bernois a été le plus fort au terme d’une journée vallonnée – six montées répertoriées, dont une dernière bosse de 3 km sur la fin avec des passages à plus de 15% – comme il les aime. À son sommet, il a devancé les Britanniques Ben Tulett et Max Poole de 5 secondes. Le Colombien Egan Bernal, qui retrouve lui aussi des sensations, a pris une belle 6e place à 14 secondes.



«J’étais bien placé au début de la montée et l’équipe Ineos a fait des efforts, a analysé Hirschi avant de monter sur le podium. Ensuite, quand Ben Tulett est parti, je me suis dit qu’il fallait essayer de le suivre. Je ne pensais pas forcément y arriver et c’était dur. Il a fait de gros efforts, mais à la fin, j’ai pu faire une petite différence. C’est une victoire importante pour moi. Je suis très content, aussi parce que je me sens bien.»

Les Suisses ont globalement brillé dans les collines hongroises. Car à 23 secondes du vainqueur, le Grison Matto Badilatti et le Jurassien Yannis Voisard ont terminé respectivement 7e et 8e. Hirschi a également pris les commandes du général, d’une épreuve qui se terminera dimanche à Budapest. «Ce sera dur demain. On verra!» a conclu le protégé de Mauro Gianetti.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

