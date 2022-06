Cyclisme – Marc Hirschi finalement au départ du Tour de France Pas retenu dans un premier temps par UAE-Team Emirates, le Bernois profite du forfait d’un de ses équipiers pour se lancer, dès vendredi, sur la Grande Boucle. Christian Maillard

AFP

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Marc Hirschi, qui n’avait pas été retenu dans un premier temps par son équipe UAE-Team Emirates, sera malgré tout au départ de son troisième Tour de France d’affilée, ce vendredi, à Copenhague. Le Bernois de 23 ans, qui s’était imposé sur la Grande Boucle en 2020 à Sarran (Corrèze), a profité du test positif au Covid de son équipier italien, Matteo Trentin, pour rejoindre la capitale danoise.

L’Helvète, qui avait dû abandonner le Tour de Suisse à trois étapes de la fin, à cause du virus, va être un précieux atout dans la formation de Tadej Pogacar, lui qui avait été élu coureur le plus combatif de la Grande Boucle, il y a deux ans. Après Stefan Bissegger (EF Education), Stefan Küng (Groupama-FdJ), et Silvan Dillier (Alpecin-Deceunick), il s’agit d’un quatrième Suisse qui disputera cette 109e édition.

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

