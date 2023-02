Hockey sur glace – Marc Gautschi, l’homme qui continue à bâtir Ge/Servette Le directeur sportif des Aigles a sa part dans le succès actuel. L’équipe de la saison prochaine est quasi prête, à quelques «détails» près. Simon Meier

Le directeur Marc Gautschi (à gauche) et l’entraîneur Jan Cadieux, deux des artisans de la réussite de Ge/Servette. KEYSTONE

Ge/Servette vit dans l’instant présent, avec un week-end gratiné à l’agenda: match à Lugano vendredi, puis réception de Zurich samedi, dans l’idée de bétonner cette première place de la saison régulière. On appelle ça les affaires courantes qui, à force d’aller si vite, obligent certains à voir déjà plus loin. à dessiner, au-delà des enjeux immédiats, les contours du futur proche, tout en échafaudant l’avenir à plus long terme. C’est le boulot d’un directeur sportif.