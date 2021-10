Hockey sur glace – Marc Gautschi: «La situation actuelle est préoccupante» Seulement 12es de National League, les Aigles se rendent ce samedi à Lugano (19 h 45) avec l’obligation de faire des points, bien que le club ne laisse transparaître aucune énergie négative. Chris Geiger

Avec 16 petits points au compteur après 19 sorties depuis le début de l’exercice, Genève/Servette est sous pression au moment de se rendre à la Resega pour y défier le HC Lugano d’un certain Chris McSorley (19 h 45 ce samedi soir). Si les dirigeants grenat se disent conscients de l’urgence, le directeur sportif Marc Gautschi mise sur la stabilité – pour l’instant – et sur la sérénité pour remonter la pente. Interview.

Marc Gautschi, Genève/Servette est avant-dernier de National League après un tiers du championnat. Êtes-vous inquiet?

C’est évident que notre situation actuelle est préoccupante. Personne n’est content, car on n’est pas du tout à la place où on devrait et aimerait être. C’est clair qu’on a des difficultés. C’est quelque chose qu’on ne peut pas cacher. Il y a plusieurs paramètres qui expliquent ce début de saison raté, mais on sait qu’on a les qualités défensives et offensives pour s’en sortir. Si on était dans la misère, alors ce serait autre chose.

Quels sont ces paramètres?

On encaisse notamment beaucoup trop de buts, comme par exemple lors du match à Zurich (ndlr: défaite 7-5). Si tu arrives à marquer autant de buts, tu dois être capable de gagner la rencontre. Les matches se gagnent avant tout en défense. Le power-play pose également problème et reflète toujours la confiance de l’équipe.

Qu’allez-vous faire pour vous sortir de cette situation?

On va simplement prendre match après match. Comme vous pouvez le constater, c’est calme autour du club. On peut seulement avancer en étant calme et en ne paniquant pas. C’est comme ça qu’on fonctionne à Genève et ça va continuer.

Cela veut-il dire que Pat Emond n’est pas en danger?

Le club ne communique pas publiquement pour mettre la pression sur quelqu’un en particulier ou sur l’équipe en général. On parle de ces choses en interne. Tout le monde fait son travail au maximum pour le club et on sortira de ce trou tous ensemble. Si Serge Pelletier a été approché? Je connais très bien Serge, car il a été mon coach par le passé, et on a conservé une très bonne relation. On a donc été en contact amical en cours de saison dernière, mais je peux vous confirmer que je n’ai pas eu de téléphone avec Serge depuis longtemps.

«Tout le monde sait que Filppula peut encore donner plus» Marc Gautschi

Il y a pourtant urgence de points, non?

Je suis entièrement d’accord. En début de saison, on avait l’objectif de terminer parmi les six premiers du classement. Malheureusement, ça s’annonce déjà compliqué. Pour autant, on ne peut pas simplement viser les pré-play-off et tout miser sur ces séries. C’est donc évident que désormais, on ne doit plus essayer de faire des points, mais vraiment en faire.

Ce qui passera certainement par vos étrangers. D’ailleurs, êtes-vous satisfait du début d’exercice de Valtteri Filppula?

Si on regarde les statistiques, on constate qu’il a une moyenne de plus d’un point par match (ndlr: 18 unités en 17 apparitions). Je ne me fais donc pas beaucoup de souci sur son rendement. Quand l’équipe va globalement mal, c’est forcément un peu plus compliqué pour les étrangers aussi. On ne cherche toutefois pas à le protéger. Tout le monde sait qu’il peut encore donner plus, mais il fait ce qu’on attendait de lui jusqu’à présent.

Il y a quand même cette impression que Linus Omark et Eric Fehr n’ont pas été totalement remplacés…

Linus est peut-être le plus grand talent offensif en Europe, donc c’est clair qu’il est difficile à remplacer. D’un autre côté, il était souvent critiqué par les journalistes pour son jeu défensif lorsqu’il était à Genève. Marc-Antoine (ndlr: Pouliot) est un joueur assez similaire à Eric, même s’il est un peu moins agressif. Malheureusement, il n’a pas pu disputer beaucoup de matches jusqu’à présent à cause d’une blessure. Globalement, c’est clair qu’un joueur puissant comme Eric pourrait faire du bien à l’équipe.

