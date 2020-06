Décès – Marc Fumaroli a fini de dénoncer L’historien français de la littérature, essayiste et académicien est décédé. Il était âgé de 88 ans. Pascale Zimmermann Corpataux

Marc Fumaroli, historien français de la littérature. AFP, JOEL ROBINE

L’historien français de la littérature Marc Fumaroli est mort le 24 juin, à l’âge de 88 ans. Ce professeur spécialiste des auteurs des XVIIe et XIXe siècles, chercheur et académicien, s’est fait connaître du grand public par ses mises en garde répétées: la culture selon lui serait en danger en raison de la dissolution de l’élitisme. Dans son ouvrage de 1991 «L’État culturel. Essai sur une religion moderne» (Éd. de Fallois), il dénonce un dévoiement et un abaissement de l’esprit perceptibles dans la promotion d’événements qui font du consumérisme culturel la nouvelle règle. Ses piques, cruelles et lucides, ont souvent fait mouche.