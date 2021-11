Ge/Servette s’impose à Ambri – Marc-Antoine Pouliot veut «juste gagner des matches» Le Canadien, bientôt considéré comme Suisse, a marqué le but victorieux des Aigles au Tessin, son troisième en deux matches. Il parle, notamment, du changement de coach. Christian Maillard Ambri

On joue la 56 e minute et Marc-Antoine Pouliot a bénéficié d’un rebond favorable pour offrir un succès précieux aux Aigles. KEYSTONE

C’est un instantané de quelques secondes sur une heure de match. Une joie sincère, contagieuse, réjouissante, comme si les Aigles revenaient d’un périlleux voyage en enfer et qu’ils entraient enfin dans la lumière. Les bras au ciel, les cannes sont tout à coup si légères. C’était dans tous les cas un gros soupir de soulagement pour ces joueurs qui patinent les lames en peine et en plein doute depuis quelques semaines. Et des fans grenat qui n’ont pas fait tout le long trajet vers cette belle patinoire pour rien.

On jouait en effet la 56e minute lorsque Marc-Antoine Pouliot, profitant d’un rebond favorable (!), a donné l’impression de décrocher la lune, de marquer un but tellement important dans la situation actuelle. Il l’était, forcément. Car après avoir fait (un peu) trembler Zoug la veille, Ge/Servette a prouvé qu’il était encore capable de gagner un match, qui plus est hors des Vernets. Cela ne lui était plus arrivé depuis le 30 octobre, à Lugano. Ah, le Tessin!