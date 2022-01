Hockey sur glace – Marc-Antoine Pouliot sous le coup d’une procédure ordinaire L’attaquant de Genève/Servette a été suspendu de manière provisionnelle pour un match, après avoir renversé l’arbitre Micha Hebeisen mercredi. Il ne jouera pas ce samedi soir contre Bienne. Sport-Center

Le choc entre l’attaquant de Genève/Servette Marc-Antoine Pouliot et l’arbitre Micha Hebeisen.

Marc-Antoine Pouliot a été suspendu de manière provisionnelle pour un match de championnat, en raison d’une infraction contre un arbitre (règle IIHF 39/40) pendant le match de championnat de National League de mercredi contre FR Gottéron. L’attaquant de Genève/Servette ne jouera donc pas contre Bienne ce samedi soir.

Pour rappel, Pouliot avait percuté l’arbitre Micha Hebeisen à la 37e minute du match. Mais il a plaidé la thèse de l’accident involontaire au micro de MySports, directement après la rencontre: «Le puck était dans le coin et j’ai essayé de prendre une décision et tenté d’éviter l’arbitre. Malheureusement, je n’y suis pas parvenu. Ce n’était évidemment pas mon intention de le percuter. Je me suis excusé auprès de lui et je suis content de voir qu’il va bien.»

Reste que Pouliot doit s’attendre à être suspendu peut-être plus qu’un match, dans la mesure où une procédure ordinaire a été ouverte contre lui.

L’arbitre Micha Hebeisen au sol après le choc avec Marc-Antoine Pouliot. Eric-Lafargue

