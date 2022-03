Hockey sur glace – Marc-Antoine Pouliot prolonge avec Genève-Servette Le Canadien d’origine, récemment devenu Suisse, sera encore au bout du lac, la saison prochaine. Il renoue avec la compétition mardi, à Ambri. Sport-Center

Marc-Antoine Pouliot. Eric-Lafargue

Un peu plus de deux mois après sa naturalisation, Marc-Antoine Pouliot, 36 ans, a prolongé son contrat avec Genève-Servette. L’attaquant canadien devenu suisse a activé son option pour la saison prochaine, indique le club du bout du lac, mardi. «Je suis vraiment ravi de pouvoir rester une saison de plus au minimum ici. Je me sens vraiment bien dans cette équipe et j’ai envie de faire de grandes choses avec elle», a réagi le joueur.

«Marc-Antoine est un joueur d’expérience qui a rapidement su se mettre au service de l’équipe. Les gars l’adorent dans le vestiaire et je pense qu’il se plaît beaucoup ici à Genève. Maintenant qu’il a son passeport suisse, il est devenu un atout encore plus précieux dans notre collectif. Je suis très content que l’option soit activée pour la saison prochaine», explique son directeur sportif, Marc Gautschi, dans un communiqué.

Depuis le début de la saison, Marc-Antoine Pouliot comptabilise 12 points, dont 8 buts, en 20 parties de National League. L’ancien joueur de Fribourg-Gottéron et du HC Bienne retrouve la glace avec Genève-Servette ce mardi soir à Ambri, après avoir purgé une suspension de six matches pour avoir fait tomber, involontairement selon lui, un arbitre le 19 janvier dernier.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.