Hockey sur glace – Marc-Antoine Pouliot, le plus biennois des Aigles Le Canadien de Ge/Servette, qui a évolué six saisons et rencontré son épouse dans le Seeland, aborde la finale de National League dans un contexte émotionnel particulier. Simon Meier

Marc-Antoine Pouliot, qui dispute sa deuxième saison aux Vernets, rêve d’y décrocher un premier titre de champion de Suisse. LUCIEN FORTUNATI

Jouer sa première finale de National League à bientôt 38 ans, ça n’est pas rien. La disputer face au club qui vous a accueilli en Suisse plus d’une décennie auparavant, au point de faire basculer votre vie professionnelle et privée, ça rend l’expérience encore plus forte. Marc-Antoine Pouliot, attaquant de Ge/Servette, va retrouver dès vendredi (lire ci-dessous) un HC Bienne dont il a porté le maillot durant six saisons. Il y aura une couronne en jeu et beaucoup d’émotions sur le tapis.