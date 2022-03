Le retour du banni – Marc-Antoine Pouliot: «Je préfère parler avec mes patins» Le Canado-Suisse de Ge/Servette retrouve la glace ce mardi à Ambri, après avoir purgé six matches de suspension. Il ne laisse pas libre cours à sa colère, mais on la sent bien.

Simon Meier

Marc-Antoine Pouliot vient de traverser une période délicate. L’attaquant de Ge/Servette est soulagé de pouvoir pratiquer à nouveau son métier. LUCIEN FORTUNATI

Cinq semaines à ronger son frein, avaler des couleuvres. Suspendu six matches pour avoir fait tomber un arbitre le 19 janvier passé, involontairement selon lui, Marc-Antoine Pouliot vient de traverser une période délicate, entre sentiment d’injustice et recours retiré in extremis. Lundi, à la veille de son retour au jeu à Ambri, le Canado-Suisse de 36 ans a bien voulu parler; mais pas de tout, pas n’importe comment. Derrière une colère rentrée mais perceptible, l’attaquant exprime avant tout une chose: le soulagement de pouvoir pratiquer à nouveau son métier.