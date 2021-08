Nouveau renfort de Ge/Servette - Marc-Antoine Pouliot: «Je pense que cela va être notre année»

Attendu lui aussi (un peu) comme un messie du côté des Vernets, Marc-Antoine Pouliot est arrivé ce week-end à Genève. C’est à Confignon que le Canadien de 36 ans a posé ses bagages. L’ex-attaquant de Bienne, qui a repris l’entraînement lundi avec les Aigles, a assisté depuis les gradins du Sentier à la victoire de Genève-Servette face à Fribourg-Gottéron, 2 à 1 après prolongations (mardi).

Alors Marc-Antoine, quel est votre premier sentiment sur votre nouvelle équipe?

J’ai vraiment aimé l’accueil que j’ai reçu de la part des dirigeants, des coaches et des joueurs. Je me sens déjà très bien et j’ai hâte de jouer avec ce maillot grenat ce vendredi contre Berne. Je suis vraiment content d’être à Genève.